県中学校サッカー選手権の決勝が行われ、高知中学が連覇を果たしました。試合は26年ぶりの優勝を目指す 中村が19番･高橋のゴールで先制するものの、高知が9番･市川のゴールで同点に追いつき、延長にもつれ込みます。そして延長後半終了間際にまたも市川が決めて逆転。高知が2対1で勝って2年連続13回目の優勝を果たしました。