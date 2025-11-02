益子焼で知られる栃木県益子町で、この時期恒例の陶器市が開かれ、大勢の人でにぎわっています。【映像】にぎわう会場の様子この陶器市は、毎年春と秋の2回開かれている益子町の一大イベントです。町内にある焼き物の販売店50店舗のほか、650のテントが立ち並び、益子焼だけでなく全国各地の陶芸作家や工房の作品も販売されています。陶芸作家と直接言葉を交わしながら買い物をすることができるのも、この陶器市の醍醐味で