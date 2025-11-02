国の重要文化財に指定されている上野東照宮の社殿の内部が、特別公開されました。上野東照宮は、1627年に徳川家康をまつる神社として創建され、現在の社殿は1651年に徳川家光により建て替えられ、国の重要文化財に指定されています。「金色殿」とも呼ばれる社殿の内部は、金箔（きんぱく）がふんだんに使われ、障壁画などは、当時のまま保存されています。普段は文化財保護の観点から非公開となっている社殿内ですが、2日を含めて3