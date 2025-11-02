「CBCこども音楽コンクール中部日本決勝大会」、きのうの器楽部門に続き、きょうは声楽部門が行われました。 【写真を見る】「CBCこども音楽コンクール」中部日本決勝大会 声楽部門は中部6県から21組が出場 最優秀賞チームは全国大会出場目指す 予選を勝ち抜いたこの地方の小中学校からきょうは、21のチームがCBCホールに集まり、日頃の練習の成果を披露しました。 それぞれの部門の最優秀賞に選