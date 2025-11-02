人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月3日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）ナチュラル素材を身に着けると吉。気分も運気も上向きに。11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）行動量を減らすと幸運が到来。家でのんびりするのがおすすめ。10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）全体の利益を考えよ