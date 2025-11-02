■フィギュアスケート 西日本選手権（2日、滋賀・大津市 木下カンセーアイスアリーナ）ミラノ・コルティナ冬季五輪、開会式は2月6日に開催、前回大会は金メダル3個【競技日程一覧】フィギュアスケートの西日本選手権2日目。女子シングルの元全日本女王・紀平梨花（23、トヨタ自動車）が西山真瑚（23、オリエンタルバイオ）とともにアイスダンスのFD（フリーダンス）に臨み77.13点をマーク。前日のRD（リズムダンス）の得点（59.61