Sunトピ、高安奈緒子・気象予報士です。雪化粧した富士山、冬が近づいてきたという感じの映像です。先月23日（木）に富士山の初冠雪が観測されました。平年より21日遅い観測、統計史上3番目に遅いです。初冠雪とは、ふもとの気象台から山頂付近が雪などで白く見えた初日のこと。全国25道県、44の山で観測されている季節の便りです（今シーズンは、11月2日までに22の山で初冠雪が観測）。お天気にまつわる「冬の便り」をまとめてみ