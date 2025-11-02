「フィギュアスケート・西日本選手権」（２日、木下カンセーアイスアリーナ）１２月の全日本選手権の予選会として行われ、アイスダンスのフリーダンス（ＦＤ）では、リズムダンス（ＲＤ）２位だった紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車、西山真瑚（２３）＝オリエンタルバイオ＝組が合計１３６・７４点で３位に入った。ＲＤ首位の櫛田育良（１８）＝木下アカデミー、島田高志郎（２４）＝木下グループ＝組合計１５９・２１点で優勝