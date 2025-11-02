フィギュアスケートの西日本選手権兼全日本選手権アイスダンス予選会２日目（２日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）のフリーダンス（ＦＤ）が行われ、紀平梨花（トヨタ自動車）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組は、７７・１３点をマークし、合計点１３６・７４点でデビュー戦を終えた。紀平は２０２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンの今季、全日本選手権の予選会となる中部選手権（９月、愛知）を欠場。２２年北京五