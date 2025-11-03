ディズニーによる実写映画版『アラジン』（2019）の続編について、ジャスミン役を演じたナオミ・スコットが、一部でまことしやかにささやかれる噂を否定した。 実写版『アラジン』は、アラジン役をメナ・マスード、ジャスミン役を『チャーリーズ・エンジェル』（2019）のナオミ・スコット、そしてランプの魔人ジーニー役をウィル・スミスが演じ、『シャーロック・ホームズ』シリ