北佐久郡軽井沢町では農業の現場と障害者の就労をつなぐ「農福連携」の推進を目的としたマルシェが開かれました。「農福連携PRしています。お願いします」軽井沢町の軽井沢発地市庭で開かれたマルシェは農業分野の人手不足解消と「農福連携」を多くの人に知ってもらおうと今回で6回目です。2日までの2日間、飲食や雑貨など31の店が出店し、新そばが振る舞われるなどにぎわいを見せていました。