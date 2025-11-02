「東京六大学野球秋季リーグ、早大３−０慶大」（２日、神宮球場）巨人からドラフト２位指名を受けている早大・田和廉投手（４年）が、最後の公式戦となる早慶戦で３点リードの九回から４番手で登板。無失点に抑え、六大学での有終の美を飾った。１死から慶大・加藤に直球を捉えられて中前打を許すが、続く今泉を高めの変化球で二飛に仕留めると、最後は八木を代名詞のシンカーで空振り三振に打ち取り「（八回の）タツキ（伊