「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４-５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ（ＷＳ）連覇を果たした。山本由伸投手は第２戦で完投勝利、中１日の第３戦では延長十八回にブルペン待機で投球練習。第６戦は勝利投手に。２日連続での登板となったこの日の第７戦では、九回サヨナラのピンチからリリーフ登板し、延長十一回のピンチを切り抜け、胴上げ投手に。そして、ＷＳの