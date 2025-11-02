県関係スポーツの結果です。バスケットボールBリーグ1部の富山グラウジーズはきょう、アウエーで茨城と対戦し96対86で勝ちました。6試合ぶりの勝利で今シーズン4勝目です。バレーボールの国内最高峰SVリーグ女子のKUROBEアクアフェアリーズ富山は、ホーム、黒部で行われた群馬との試合、フルセットの末、セットカウント3-2で勝利しました。