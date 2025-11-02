2025年12月に解散することを発表したアイドルグループ「#2i2」メンバー、奥ゆいさんがヤングアニマルWeb（白泉社）のグラビアに登場しました。【写真】完璧ギャルになった奥ゆいさん同作では、弾けるような明るいエネルギーとちょっぴりセクシーな魅力が混ざり合う「ギャルゆい」をテーマに撮影。公開された写真では、黄色のキャップを被り、鮮やかなイエローとブルーのビキニ姿で健康的かつセクシーな魅力を放つカットを披露。ま