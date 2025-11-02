私はルナ。夫のヨウスケと暮らしています。最近私は職場で、チーム内に仕事を割り振るリーダー的なポジションにつきました。けれど子育て中のメンバーがあてになりません。ユリコさんは仕事を放り出して帰るし、やらない言い訳に「子育て」を使っているように思っていました。しかし私は久しぶりに会った学生時代の友人ナツミにその考え方をぶつけて、気まずい雰囲気になってしまいます。ヨウスケに諭され、私はとても失礼だったと