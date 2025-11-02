「秋の褒章」に愛知県で38人と2団体、岐阜県で21人、三重県で17人が選ばれました。 【写真を見る】“三重県最古”のサウナも…四日市の銭湯「玉の湯」の2代目・田中茂毅さん(63)に藍綬褒章 「秋の褒章」発表 このうち三重県四日市市で銭湯を経営する田中茂毅さん（63）は「藍綬褒章」を受章しました。 （田中茂毅さん）「皆さんが銭湯事業を盛り上げていこうと思ってもらったおかげ」 田中さんは、今も残る三重県最古のサウナ