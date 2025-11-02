◆全国高校駅伝福岡県大会男子（2日・嘉麻市嘉穂総合運動公園周辺コース＝42・195キロ）福岡第一が2時間7分31秒で3年ぶり2回目の優勝を果たした。1区をトップ飯塚と40秒差の2位でスタートすると、2区でパレイヨ・アントニーイタ（1年）が区間新記録をマークして逆転。4区浦蒼馬（3年）が追いつかれたもののほぼ同着でたすきをつなぎ、5区は激しい競り合いが続いた。6区で城島悠希（同）が区間賞を獲得して前に出ると、アンカ