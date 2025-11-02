＜樋口久子 三菱電機レディス最終日◇2日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞米国を主戦場とする西村優菜は、国内3連戦をいい形で締めくくった。首位と6打差の16位タイから出ると、5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル9アンダー・10位タイで、国内では2023年の「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」以来のトップ10入りを果たした。【写真】西村優菜さんがドレスアップしました2020年に今大会