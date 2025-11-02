【ワシントン＝向井ゆう子、ヨハネスブルク＝笹子美奈子】米国のトランプ大統領は１日、自身のＳＮＳで、ナイジェリア政府が「キリスト教徒への迫害」を容認していると主張し、放置し続けるなら、軍事攻撃も辞さないと警告した。トランプ氏は「キリスト教徒への迫害を許し続けるなら、米国はすべての支援を直ちに停止する」と述べた。「イスラムのテロリストを完全に撲滅するために介入するかもしれない」と投稿し、国防総省に