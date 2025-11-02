メキシコ北西部のスーパーマーケットで火災が発生し、これまでに23人が死亡しました。【映像】激しく黒煙があがる現場の様子北西部ソノラ州の知事によりますと、火災は11月1日、州都・エルモシージョ市にあるスーパーマーケットで発生しました。これまでに少なくとも23人が死亡したほか、11人がけがをして病院で治療を受けているということです。地元メディアは、犠牲者には子ども6人が含まれていると報じています。火災の