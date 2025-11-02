楽天からドラフト３位指名を受けた繁永晟内野手（２２）＝中央大＝が２日、東京都八王子市内の同校で指名あいさつを受けた。終始、和やかな雰囲気で行われた指名あいさつ。愛敬スカウト部長から「今年の課題として、内野手で右打ちのパンチのある選手が取りたいというところで指名させていただいた。うちには大阪桐蔭高校の大先輩に浅村くんがいる。何とか浅村くんに近づけるように頑張ってほしい」と直接期待の言葉をかけられ