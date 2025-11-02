春の高校バレー・全日本バレーボール高等学校選手権大会の県予選・決2日2日行われ、男子は関根学園が 女子は新発田商業が全国への切符を手にしました。男子決勝は2025年の県総体決勝と同じ顔合わせ。第1セットを失った関根学園は第2セットも終盤までリードを許しますが、最後に4連続ポイントで逆転しこのセットを奪います。第４セット新発田中央は前田のバックアタックなどで粘りを見せます。しかし関根学