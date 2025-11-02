さまざまな生態のポケモンと宇宙を学べるパネルが並ぶ企画展＝２日、相模原市立博物館（（Ｃ）Ｐｏｋéｍｏｎ．（Ｃ）Ｎｉｎｔｅｎｄｏ／ＣｒｅａｔｕｒｅｓＩｎｃ．／ＧＡＭＥＦＲＥＡＫＩｎｃ．）人気キャラクター「ポケットモンスター（ポケモン）」と一緒に天文学や宇宙科学を学べる企画展「ポケモン天文台」が、今月３０周年を迎える相模原市中央区の市立博物館で開催されている。相模原を皮切りに全国各地を巡回