第57回全日本大学駅伝國學院大學・前田康弘監督レース後インタビュー ━━4位という結果について「惨敗ですね。最低でも2位は死守しないといけない力関係だったかなと思います。中央大学さんが目覚めたというか、力を出したという結果なのかなとも思うので。青山学院さんや早稲田さんといったところは力の差がすごいあるわけではないですし、駒澤さんは佐藤圭汰君が戻ってくれば、破壊力はありますから。やはり（佐