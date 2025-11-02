大学三大駅伝の一つ全日本大学駅伝が2日に行われ、鹿児島の志學館大学が初出場しました。 愛知県の熱田神宮から三重県の伊勢神宮までの8区間106.8キロでたすきを繋ぐ全日本大学駅伝。27チームが出場しました。 九州地区代表として初出場の志學館大学は、1区にエースの中村晃斗選手が登場。中盤まで集団の中で力を溜めると、後半残り200メートル、持ち味のラストスパートで引き離します。 中村選手はそ