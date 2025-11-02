終盤戦に突入しているサッカーJ3。鹿児島ユナイテッドFCは2日、ホームで松本山雅FCと対戦しました。 今シーズンは残り5試合、逆転での自動昇格へ勝利が必要な3位のユナイテッド。 試合は互いにこう着状態のなか、前半42分、左サイドのクロスから松本に先制を許します。 その後、リードを2点に広げられたユナイテッドですが、後半29分、圓道が押し込み1点差。さらに終了間際には、個人技から途中出場・