MBC旗争奪 高校野球選抜1年生大会が開幕しました。 1年生の技術向上を目指し開催される大会には、14チームが出場。第1試合は甲南と樟南が対戦しました。 樟南は、2回に6点をあげるなどあわせて10点を決め、5回コールドで2回戦に駒を進めました。 2日はこのほか、国分中央、れいめい、大島、鹿児島城西、鹿児島実業が勝ちました。 ・ ・ ・