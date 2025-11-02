「MBCラジオスペシャルウィーク」が2日から始まりました。 ラジオの楽しさを届けるスペシャルウィーク。番組にゲストを迎え、各地からの生中継が企画されています。 初日の2日は「たけまる商店営業中！」の公開生放送が行われ、参加者が出演者とかけあいして盛り上がりました。 （参加者）「アットホームでいい。近くて」 （参加者）「この番組も城山スズメもずっと聴いている。生活の一部」 スペシャルウ