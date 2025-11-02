2日午前3時20分ごろ、北九州市八幡西区桜ケ丘町の市道でナンバー灯が消えた状態で走行していた軽乗用車をパトロール中の警察官が見つけ停止を求めました。運転していた男の呼気から基準値のおよそ2.5倍のアルコールが検出されたため、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、北九州市八幡西区の自称・鍛冶工木下勇一容疑者（52）です。木下容疑者は警察の調べに対して、「前日自宅