「いらない」って言ったじゃーん！“お前のものは俺のもの”っていう感覚なのか、食いつくし系なのか…夫はまったく気にしてなそうなこのコーヒーの件をきっかけに、妻のストレスは限界に達するのです…。【まんが】ひと口ちょうだい夫(ウーマンエキサイト編集部)