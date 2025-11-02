26年前、名古屋市で当時32歳の女性が殺害された事件で、当時現場に居合わせた女性の息子が動機を知りたいと語りました。1999年に名古屋市のアパートで首などを複数回刺され、殺害された高羽奈美子さん（当時32）の27回忌法要が行われ、当時2歳で、事件現場に居合わせていた息子・航平さんも参列しました。航平さんは、なぜ母は殺害されたのか動機を知りたいと語りました。奈美子さんの息子・高羽航平さん（28）「どうしてそういう