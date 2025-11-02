バレーボールの大同生命SVリーグは2日、CNAアリーナ★あきたなどで男女12試合が行われ、女子はNEC川崎がAstemoを3―1で下し、開幕からの連勝を8に伸ばした。KUROBEは群馬に3―2で競り勝って連敗を免れ、7勝1敗とした。男子は大阪B、名古屋、サントリーがいずれも3勝目（1敗）を挙げた。