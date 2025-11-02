ピン芸人のチャンス大城が、前回に続き“最恐心霊スポット”へ。現地の人が名前を聞いただけで戦慄するその場所で起きた、恐ろしいエピソードが語られた。【映像】沖縄最恐スポットにある“うがんじゅ（祠）”芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #9』（ABEMA）が11月1日に放送された。チャンス大城は、#1で事故物件に1週間住んだ後から仕事が増えたという体験を元に、さ