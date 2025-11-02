■日本スケートボード選手権大会ストリート決勝（2日、東京・有明）スケートボードの日本選手権・ストリート決勝が2日、有明で行われ、男子はパリオリンピック™代表だった小野寺吟雲（15）が2年ぶり3度目の優勝、女子では織田夢海（19）が優勝し、大会3連覇となった。今大会で男女上位各2名がアジア大会日本代表に内定した。ストリートは街にあるような階段や手すり、縁石やベンチ、壁や坂道などを模した直線的なセクショ