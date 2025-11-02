大分トリニータ サッカーJ2の大分トリニータは2日、ホームでモンテディオ山形に敗れ、この試合でJ2残留を決めることができませんでした。 連勝して、このホーム戦で残留を決めたいトリニータでしたが、山形が立ちはだかります。 前半15分に先制を許すと、アディショナルタイムにも追加点を決められ、2対0と突き放されます。巻き返しを誓うトリニータは後半7分。フリーキ