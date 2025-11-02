東京・新橋とお台場など、臨海エリアを結ぶ「新交通ゆりかもめ」が1日、開業30年を迎えました。テレビ初取材の映像も交えた知られざる姿とは。阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件が相次いで起き、街ではルーズソックスが大流行した1995年の11月1日水曜日にゆりかもめが開業。開業から7年間は、現在の汐留駅は通過駅に。旧新橋駅などの遺跡が出土するなど、周辺の開発が遅れたためです。当初は空き地だらけだった臨海エリアでした