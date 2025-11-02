2025年10月31日現在、デニーズは公式アプリで「10％オフクーポン」の配信を予告しています。3連休のおでかけランチ・ディナーにもデニーズの公式アプリのクーポンタブで、11月3日限定の10％オフクーポン配信を予告。クーポンの利用は、11月3日の11時から24時までの限定です。クーポン配信は11月3日11時から。3連休の最終日、おでかけ時の外食や食事を手軽に済ませたい人は、デニーズでの食事を候補に入れてみても良さそうです。※