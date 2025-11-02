暴言も十分問題だと思うんだけどな…反抗期息子の無視や暴言がキツすぎる。いつか元に戻る日は来る？／モラハラ夫から助けてくれたのは反抗期の息子でした（1）夫・進次郎と中学生の息子・つかさと暮らす翼。反抗期真っ只中のつかさは、翼の声かけにも悪態ばかりで、少し前までは成長の証として受け止めていた翼も、毎日続く無視や暴言に疲弊しきっていました。そんなつかさの態度を増長させているのが、夫である進次郎。「金も稼