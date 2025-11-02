Image: 合同会社ジークラフト こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。 暖房が効いたオフィス。快適なはずなのに、なぜか足元だけはひんやり…。現代のワークシーンでは、この「足元の底冷え」が知らず知らずのうちに集中力を奪っているかもしれません。今回ご紹介するのは、そんな環境でこそ試してほしい「岩盤浴 厚地靴下」です。北海道産のブラックシリカと、特別天然記念物でもある北投石。