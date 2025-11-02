札幌市南区でクマ1頭が駆除されました。周辺の住宅街でクマの目撃が相次ぎ人的被害の恐れのため駆除したということです。（ 発砲音）「パンッ！」3午後4時半ごろ、札幌市南区藤野3条8丁目付近で、クマ1頭が駆除されました。周辺では午前11時半ごろから体長50センチほどの子グマの目撃が相次いでいて、札幌市によると、人的被害の恐れがあったため駆除したということです。市によると今回の駆除は緊急銃猟ではないということです。