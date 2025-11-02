熊本市を拠点に活動する劇団「ゼーロンの会」が菊池市の能舞台でギリシア悲劇『メーデイア』を上演しました。メーデイアは、紀元前431年に初演された、王女による夫への復讐劇です。■メーデイア役 日吉夏美さん「この極悪人。私を捨てて他の女と一緒になるなんて」メーデイアは夫への復讐のため夫が心を移した亡命先の王女とその父である国王、そして自分の子ども2人も手にかけます。時折小雨が降