¡þÂè76²óÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁÊ¡²¬¸©Í½ÁªÃË»Ò¡Ê2025Ç¯11·î2Æü²ÅËã»Ô²ÅÊæÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÃË»Ò7¶è´Ö42¡¦195¥­¥í¡ËºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁÃË»Ò¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿ÂçÌ¶ÅÄ¤Ï2»þ´Ö16Ê¬44ÉÃ¤Ç11°Ì¤Ë½ª¤ï¤êÁ´¹ñÀÚÉä¤òÆ¨¤·¤¿¡£º£½Õ¡¢±ØÅÁÉô¤Î¥³¡¼¥Á¤¬ÂàÇ¤¤·¤ÆÄ»¼è¾ëËÌ¤Î¸ÜÌä¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¤ÎÂçÈ¾¤¬Å¾¹»¡£º´¡¹ÌÚÁÕÂ¿¼ç¾­¡Ê3Ç¯¡Ë¤È1Ç¯À¸¤Î7¿Í¡¢Î¦¾åÉô¤«¤é¤Î½õ¤Ã¿Í2¿Í¤ÇÄ©¤ó¤À¡£ÀìÌç¤Ï¶¥Êâ¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¤¿¤¹¤­¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ