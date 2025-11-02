女子で優勝した丸山希の1回目＝大倉山ノルディックスキーの全日本選手権ジャンプは2日、NHK杯を兼ねて札幌市の大倉山ジャンプ競技場でラージヒル（ヒルサイズ＝HS137メートル）が行われ、女子は丸山希（北野建設）が127.5メートル、129.5メートルの合計262.4点で初優勝した。宮嶋林湖（松本大）が2位、一戸くる実（雪印メグミルク）が3位、高梨沙羅（クラレ）が4位だった。男子は二階堂蓮（日本ビール）が137.5メートル、134メ