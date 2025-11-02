Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Í½Áª²ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê12·î19Æü³«Ëë¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Í½Áª²ñ¤¬2Æü¡¢¼¢²ì¡¦ÌÚ²¼¥«¥ó¥»¡¼¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò¤ÇÁ´ÆüËÜÏ¢ÇÆ¤ä¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄµªÊ¿Íü²Ö¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬¡¢À¾»³¿¿¸ê¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤À¡È¤ê¤«¤·¤ó¡É¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç77.13ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×136.74ÅÀ¤Î3°Ì¡£ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤»¤º¡¢26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦