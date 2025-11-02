サッカー・明治安田J2リーグロアッソ熊本は2日、ホームでレノファ山口と対戦しました。17位のロアッソ熊本の対戦相手は、残留争いをしている18位の山口。J2残留へ向けけられない試合でしたが、後半に先制されこれが決勝点に…痛い敗戦となりました。ロアッソは残り3試合で残留を狙います。