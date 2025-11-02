TBSの篠原梨菜アナウンサーが2日、自身のインスタグラムを更新。歴史的な快挙に立ち会ったことを伝えた。 【写真】華麗なドレスでニッコリ 「アメリカ・デルマー競馬場ブリーダーズカップクラシック取材！フォーエバーヤング！！！震えが止まらない」と投稿。アメリカのデルマー競馬場で行われた米GⅠのブリーダーズカップクラシックの現地取材に訪れ、フォ