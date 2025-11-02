OverTone 先日9月6日に解散を発表した4人組ボーカルグループ・OverToneが、メジャーデビュー以降にリリースした楽曲を全て収録した「ALL TIME BEST」をクラウン ミュージック ストアで期間限定でDL販売する。「ALL TIME BEST」は、メジャーデビュー以降にリリースした38曲に加え、ラストシングル「手紙」のInstrumentalを収録した全39曲入りのデジタルアルバム。尚、本作収録の「四等分」 「One less (remix) 」