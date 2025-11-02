名古屋市西区で26年前、主婦の女性を殺害した疑いで69歳の女が逮捕された事件で、当時2歳で現場に居合わせた女性の長男が心境を語りました。 【写真を見る】26年前の"未解決"事件で逮捕 当時2歳だった被害者の長男「父の執念が生んだ逮捕とも思える」夫・悟さん「これだけやってきたので奈美子も許してくれるのでは」名古屋・西区 きょう午前、名古屋市内の寺を訪れたのは、26年前に殺害された高羽奈美子さん（当時32）の夫、悟