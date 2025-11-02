◇フィギュアスケート西日本選手権兼全日本選手権アイスダンス予選会第２日（２日、木下カンセーアイスアリーナ）アイスダンスのフリーダンス（ＦＤ）が行われ、今季新たにカップルを結成しリズムダンス（ＲＤ）２位の紀平梨花（トヨタ自動車）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組が７７・１３点。合計１３６・７４点で３位となり、全日本選手権（１２月、東京）出場は決めたが、国際大会派遣への最低技術点（ＲＤ、ＦＤの合